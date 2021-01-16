رئيس البرلمان العربي: مواجهة السيسي للتدخلات الأجنبية بليبيا أظهرت السيادة العربية



وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي.



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن موقف الرئيس السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، مؤكدًا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات، ويركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.



قال السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شرف له، فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك.