ليون يوجه صدمة إلى برشلونة

السبت 16/يناير/2021 - 08:59 م
ديباي
ديباي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أولمبيك ليون الفرنسي يرغب في بيع نجمه الهولندي ممفيس ديباي إلى ريال مدريد الإسباني علمًا بأن عقده الحالي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة Ok Diario  الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يرغبون في الاستفادة من علاقاتهم الجيدة للغاية مع نظرائهم في ليون لبدء المفاوضات قريبًا من أجل التعاقد مع ديباي في الشهر الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليون يفضّل بيع ديباي إلى ريال مدريد بدلاً من برشلونة وذلك من أجل الحفاظ على التفاهم الجيد والعلاقة الرائعة بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون كان سيقدم خدمات ديباي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بينما كانت المفاوضات مع مسئولي برشلونة مستمرة من أجل الحصول مبلغ مالي أكبر.

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