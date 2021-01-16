عماد زيادة : النجاح الكبير لمسلسل " لؤلؤ اسعدني وأصور "نسل الأغراب " حالياً













عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته الكبيرة للنجاح الكبير، الذي يحصده مسلسل " لؤلؤ"، حيث تصدرت حلقات المسلسل محركات البحث بالمواقع المختلفة، كما خلق المسلسل حالة من الجدل الإيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تدور حول الأحداث المقبلة بحلقات العمل التي لم تعرض بعد.





وأضاف "زيادة" الذي يجسد شخصية " منير"، أن نجاح المسلسل فاق كل التوقعات، حيث أنه حديث الملايين خارج وداخل مصر حاليا، فقد توقع أبطال المسلسل أثناء التصوير، أن يحقق العمل النجاح نظراً لتوافر كافة عناصر النجاح به، لكن لم يتوقعوا أن يتصدر المسلسل التريند بشكل يومي ، كما أن شخصية منير كانت جديدة عليه، وبها العديد من الأبعاد الفنية وبعض التحولات، وهذا ما اسعده كثيرة، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الادوار من قبل

وتابع زيادة أنه سعيد للغاية بنجاح شخصية منيار واعجاب الجمهور بها، حيث تلقي العديد من الاشادات من الجمهور بالشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي





وأكد "عماد زيادة" أن العمل مع الفنانة "مي عمر" ممتع للغاية، حيث أنها تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وتحرص دائماً علي أن يكون كافة ابطال العمل في أفضل حالتهم، نظراً لإيمانها بأهمية العمل الجماعي، لذلك فالنجاح الذي تحصده حالياً ليس مجرد صدفه، بل أنه نتاج مجهود كبير بذلته "مي عمر" خلال التحضير والتصوير





وتابع "زيادة" أن آداء كافة أبطال العمل لافت للإنتباه فالفنان "إدوارد" و"احمد زاهر" و"نرمين الفقي" يظهرون في أحسن حالتهم الابداعية داخل العمل، كما أن المخرج "محمد عبد السلام" قدم نفسه للجمهور علي طريقة الكبار، خاصة أن مسلسل " لؤلؤ" هو التجربة الإخراجية الأولي له، لكنه أثبت أنه يستحق تلك الفرصة عن جدارة





وهناك دور كبير قدمه المخرج "محمد سامي" خلف الكواليس، حيث أنه كان مشرفاً علي الكتابة والإخراج، ويتابع كل كبيرة وصغيرة، حرصاً منه علي أن يكون المسلسل علي أفضل مستوي، وهذا ما حدث بالفعل، خاصة أن شركة سنرجي بقيادة المنتج "تامر مرسي" والمشرف العام علي الإنتاج "حسام شوقي" قد وفرا كافة العناصر التي تضمن خروج المسلسل في أفضل صورة



