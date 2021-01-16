"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا



حيث تقوم المبادرة على رسم الجرافيتي على حوائط القرية لتوعيه الناس وإرشادهم لارتداء الكمامة.



وأوضح أنه منذ بداية الأزمة تم تعقيم وتطهير الشوارع والمنازل، وتوزيع مواد التعقيم على الأهالى المحتاجين وتوعيتهم، وخدمة أهاليها المحتجزين بمنازلهم.



وأكد أحمد عبد الله رسام جرافيكى وأحد المشاركين بالحملة أن الغرض من الحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا مشيرا أنه قام بالرسم على جدران القرية وأن رسمته تشير إلى طبيب يحمل على أكتافه أوجاع المواطنين ويبكى لثقل الحمل عليه وله أجنحة توحى بالقدرة على العبور من الأزمة.

أطلق شباب قرية طنامل التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية حملة شباب طنامل سواعد الخير، وهي عبارة عن فريق شبابي يضم عددًا من المثقفين والموهوبين في العديد من الفنون منها الفنون التشكيلية وفنون الخط العربي والتمثيل.يضم هذا الفريق عددًا من أساتذة الجامعات الشباب والمهندسين والمحامين والمعلمين ورجال التوجيه المالي والإداري بالتربية والتعليم.وقال الدكتور محمد أبو العلا مشرف المبادرة أن هذه الحملة نظمت خصيصًا لمواجهة فيروس كورونا في مارس من العام الماضي بهدف مساعدة الأهالي على اجتياز هذه الأزمة بتوزيع اسطوانات الأكسجين على المرضى وتوزيع الأدوية والطعام عليهم وعلى بعض الذين تعطلوا عن العمل بسبب هذه الأزمة، عبر إطلاق المبادرات المتتالية التى تخدم هذا الهدف.وأضاف مشرف المبادرة أن هذه المبادرة أطلقتها حملة شباب طنامل سواعد الخير تحت اسم "كمامتك = سلامتك"، لتشجيع الأهالى على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.