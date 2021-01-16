"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أطلق شباب قرية طنامل التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية حملة شباب طنامل سواعد الخير، وهي عبارة عن فريق شبابي يضم عددًا من المثقفين والموهوبين في العديد من الفنون منها الفنون التشكيلية وفنون الخط العربي والتمثيل.


يضم هذا الفريق عددًا من أساتذة الجامعات الشباب والمهندسين والمحامين والمعلمين ورجال التوجيه المالي والإداري بالتربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد أبو العلا مشرف المبادرة أن هذه الحملة نظمت خصيصًا لمواجهة فيروس كورونا في مارس من العام الماضي بهدف مساعدة الأهالي على اجتياز هذه الأزمة بتوزيع اسطوانات الأكسجين على المرضى وتوزيع الأدوية والطعام عليهم وعلى بعض الذين تعطلوا عن العمل بسبب هذه الأزمة، عبر إطلاق المبادرات المتتالية التى تخدم هذا الهدف.

وأضاف مشرف المبادرة أن هذه المبادرة أطلقتها حملة شباب طنامل سواعد الخير تحت اسم "كمامتك = سلامتك"، لتشجيع الأهالى على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

حيث تقوم المبادرة على رسم الجرافيتي على حوائط القرية لتوعيه الناس وإرشادهم لارتداء الكمامة. 

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة تم تعقيم وتطهير الشوارع والمنازل، وتوزيع مواد التعقيم على الأهالى المحتاجين وتوعيتهم، وخدمة أهاليها المحتجزين بمنازلهم.

وأكد أحمد عبد الله رسام جرافيكى وأحد المشاركين بالحملة أن الغرض من الحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا مشيرا أنه قام بالرسم على جدران القرية وأن رسمته تشير إلى طبيب يحمل على أكتافه أوجاع المواطنين ويبكى لثقل الحمل عليه وله أجنحة توحى بالقدرة على العبور من الأزمة.
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا
"كمامتك = سلامتك" شعار حملة شباب قرية طنامل بالدقهلية لمواجهة كورونا

أخبار تهمك

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رئيس سانت إيتيان يعتذر للزمالك بعد أزمة العمولات

منذ أقل من ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

رئيس سانت إيتيان يعتذر للزمالك بعد أزمة العمولات

08:29 م

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

07:30 م

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض