آبل تعمل على تطوير هاتف "أيفون" جديد قابل للطي

السبت 16/يناير/2021 - 08:38 م
هاتف أيفون قابل للطي - صورة أرشيفية
هاتف "أيفون" قابل للطي - صورة أرشيفية
تعمل شركة آبل عن تطوير هاتف آيفون جديد قابل للطي، حيث نشرت نماذج أولية وبراءات اختراع لآيفون قابل للطي.

وتجري آبل اختباراتها على الشاشة القابلة للطي، وتناقش الشركة عدة قياسات مثل 6.7 بوصة نفس الموجود في Galaxy Z Flip. تخيل أنه سيكون هاتف ذكي مطوي صغير وعند فتحه سيكون بقياس iPhone 12 Pro Max.

لا يعرف بعد تقنية الشاشة القابلة للطي التي ستستخدمها آبل، حيث أن الهواتف القابلة للطي تحتاج إلى طبقة من البلاستيك يتم وضعها في أعلى طبقات الشاشة لتسمح بمرونة الطي، بدلاً من الزجاج، وهذا البلاستيك مقاومته أضعف للخدوش.

أو قد تستخدم الشركة شاشتين ويتم وضعهما بجوار بعض مثل هاتف Surface Duo الذي لا يسمح بفكرة الشاشة الممتدة لعرض الصور والفيديوهات على نطاق شامل بدون انقطاع.


لو تمكنت آبل من أخذ مزايا وإيجابيات كلا الأسلوبين، أي شاشة واحدة ممتدة شاملة وقابلة للطي، فإنها ستحول فكرة الهواتف القابلة للطي إلى شيء معتاد ويتجه الكل لتطويره.

وإن حدث إطلاق هاتف آبل المنتظر، سيكون في الأعوام المقبلة، ليأخذ وقت كاف لتطوير التقنية واستقرارها بشكل أكبر.

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