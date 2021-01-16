برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بتأجيل تصفية شركة الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن شركة الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان لها دور محوري في الصناعة المصرية وتحقيق التنمية النهوض بالمجتمع. 

وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه كان يتمنى أن يتم مناقشة موضوع تصفية شركة الحديد والصلب بعد استقرار البرلمان الجديد، حتى لا يدخل البرلمان في صدام مع عمال مصر قبل أن يبدوا عملهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، يتحدث دائمًا عن التنمية المستدامة والصناعة الوطنية، والحديد والصلب أحد ركائز التنمية المستدامة، والسيسي يحترم العمال، منوهًا بأن الحكومة ستؤكد أنها غير مسئولة عن فساد المسئولين السابقين.

وناشد عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب تحقيق شركة الحديد والصلب خسائر حتى لا تتكرر في مصانع أخرى، منوهًا بأن حزب التقدم تقدم ببيان عاجل لوقف التصفية لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الخسائر، ومدى إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أنهم لا يريدوا إصدار أحكام سريعة ضد البرلمان بسبب موقف متسرع للحكومة، فحال كان الحل الوحيد هو حل الشركة فلا بد من حماية العمال، مطالبًا وزير قطاع الأعمال بتأجيل قرار التصفية لدراسة بدائل وحلول أخرى.

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