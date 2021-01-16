رئيس سانت إيتيان يعتذر للزمالك بعد أزمة العمولات

السبت 16/يناير/2021 - 08:29 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
نشر الإعلامي عمر ربيع ياسين مقدم برنامج نمبر وان مستند اعتذار رئيس نادي سانت إيتيان لمسؤولي الزمالك.

وجاء ذلك بعدما أكد في تصريحات له عبر البرنامج أن هناك مسؤول داخل النادي الأبيض يرغب في الحصول على عمولة لإتمام صفقة التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وكان نادي الزمالك أعلن أنه لن يقبل بهذا الأمر، وقرر إنهاء التفاوض مع نادي سانت إيتيان معتبرا أنها إساءة.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف ولم يدخل في حسابات المدير الفني جايمي باتشيكو في الفترة الأخيرة.


No description available.


أخبار تهمك

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعتين

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 9 ساعات

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية

منذ 35 دقيقة

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

07:30 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض