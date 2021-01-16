رئيس جمعية المهندسين الوراثيين بالأردن: هذا موعد انتهاء فيروس كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف رمزي فودة، رئيس جمعية المهندسين الوراثيين بالأردن، عن موعد نهاية فيروس كورونا في رسالة طمأنة إلى شعوب العالم.

وقال "فودة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن فيروس كورونا بدأ يلقى نفس مصير سارس، متوقعًا أن ينتهي خلال شهرين.

وأضاف "بناء على دراسة علمية قامت بها الجمعية خرجت بنتائج تؤكد أنه مع اقتراب فصل الربيع المقبل سيكون فيروس كورونا انتهى من العالم".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 154620 حالة من ضمنهم 121792 حالة تم شفاؤها، و8473 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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