مدير مبادرة حياة كريمة: 62% من المراكز المستهدفة بالمرحلة الثانية من محافظات الصعيد (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن 62% من إجمالي المراكز التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"تقع في الوجه القبلي.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن ما سيتم إنفاقه في مراكز الوجه البحري أقل بكثير مما سيتم إنفاقه في الوجه القبلي وذلك في ضوء ارتفاع نسب الفقر في هذه المحافظات عن محافظات الوجه البحري.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 50 مركزًا بإجمالي 1381 قرية.



وأوضح أن هناك ثلاث لجان معنية تشرف على هذه المبادرة، الأولى هي لجنة البنية التحتية والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية ثم لجنة التنمية الاقتصادية والتي يرأسها جهاز تنمية المشروعات وأخيرًا الكيان المؤسسي لإدارة ومتابعة تنفيذ التدخلات بهذه المراكز.





