الرئاسة: السيسي يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية غدًا

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت زخم كبير ونشاط خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد أن كانت بعدت مصر عن الساحة الأفريقية قبل السبع سنوات الأخيرة.



وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارات عديدة لعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن استقبال قصر الاتحادية لكثير من الزعماء والشخصيات الأفريقية.



وأعلن أن الرئيس السيسي سيستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية غدا، لافتا إلى أن مصر قدمت مساعدات على المستوى الطبي لدول أفريقية خلال جائحة كورونا.

