خلال حملة مكبرة.. إزالة 15 كشكا أسفل كوبري الساعة بالإسكندرية (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، اليوم السبت، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا إزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة أسفل كوبرى الساعة.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد 15 كشكا وعدد 21 سقيفة مخالفة وغلق وتشميع عدد 2 محل فضلا عن تحصيل غرامات فورية تقدر بـ21 ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو عدم ارتداء الكمامة كما تم أخذ بعض عينات منتجات الالبان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين وإعدام قوالب من البسطرمة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها.

كان شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.

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