ضبط 3 عاطلين بتهمة قتل مزارع لسرقته في الشرقية



وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى علية فتعدوا علية بالأسلحة البيضاء محدثين أصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته وقام احدهم بنقله إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم.





تم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بقتل مزارع لسرقته بمحافظة الشرقية.تبلغ لمركز كفر صقر بأمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع، 31 سنة مقيم دائرة المركز،توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ،بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فأتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه ناريه لاستدراجه.