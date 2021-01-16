سقوط صواريخ إيرانية بالقرب من حاملة طائرات أمريكية بالمحيط الهندي

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية بالقرب من سفينة تجارية وحاملة طائرات أمريكية متواجدتين في المحيط الهندي.





وقالت القناة، إن الصواريخ الإيرانية سقطت على بعد 160 كم من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت قبل أسبوعين، إبقاء حاملة الطائرات بالقرب من الخليج بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة، بأمر من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





ولم تصدر إيران تأكيدًا حول تلك المعلومات حتى الآن.



