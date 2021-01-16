وست هام يونايتد يهزم بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 16/يناير/2021 - 07:59 م
وست هام يونايتد
وست هام يونايتد
وكالات
جقق فريق وست هام فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضاً فوز وست بروميتش على وولفرهامبتون 3-2.

يدين فريق وست هام بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميشيل أنطونيو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.

ورفع وست هام رصيده إلى 29 نقطة في المركز 8، وتوقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز 17.

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