بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في قطر مطلع فبراير المقبل.





وحدد فيفا يوم 19 يناير الجاري ليكون موعدا لسحب قرعة البطولة، على أن تنطلق 1 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 13 من نفس الشهر.





ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بعد أن فاز بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.





ومن المنتظر أن يتوجه الأهلي لقطر 28 يناير الجاري استعدادا للمونديال، عقب مباراة بيراميدز المقرر لها يوم 26 ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



