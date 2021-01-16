الرئاسة: جائحة كورونا تحدي كبير.. ومؤسسات الدولة صمدت

السبت 16/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد يعتبر تجسيدا لنجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه منذ اندلاع جائحة كورونا لم يتم تنظيم بطولة على مستوى كأس العالم لكرة اليد على مستوى العالم، معربا عن أمنياته أن تستكمل أعمال البطولة بنجاح.

وأكد أن جائحة كورونا تعد تحدي كبير لإمكانيات الدول خاصة وأنها حدثت بشكل مفاجىء، مشددا على أن المؤسسات الدولية شهدت بنجاح الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، حيث أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على المواجهة والصمود في وجه تداعيات الأزمة.

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