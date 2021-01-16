محمد صلاح يختار النجم رامي مالك لتجسيد قصة حياته في فيلم سينمائي

السبت 16/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

قال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، انه لم يفكر في تحويل قصة حياته إلى عمل فني، ولكنه رشح الممثل المصري رامي مالك لتجسيد قصة حياته.

وأضاف محمد صلاح، وذلك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، "أعتقد أنه إذا تم تجسيد قصة حياتي في عمل فني سيكون فيلمًا وثائقيًا ممتعًا، بسبب ظروف نشأتي وما مررت به خلال مسيرتي الرياضية، لكننى لم أفكر فى الأمر من قبل حول من يجسد شخصيتي".

وحين رشح له المذيع الممثل رامي مالك الحاصل على جائزة الأوسكار لتجسيد شخصيته، رد محمد صلاح قائلا، "رامى مالك اختيار مناسب وجيد للفيلم، كنت أتحدث معه خلال حفل مجلة تايم الأمريكية فهو يتحدث العربية قليلا، وعلى علم بالثقافة المصرية".

في سياق متصل، فاز "مالك" بجائزة الأوسكار لعام 2019 فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Bohemian Rhapsody»، متفوقًا على كل من «كريستيان بيل، برادلي كوبر، ويليام دافو وفيجو مورتنسن».

ويعرّف رامي مالك، نفسه بأنه "ابن مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر الآن، وأنا أشعر بالامتنان إلى جميع الحضور هنا، وإلى كل من آمن بي، على تلك اللحظة التي سأعتز بها طيلة حياتي".

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