ميار الببلاوي تعود إلى مصر عقب تعرضها لأزمة صحية

السبت 16/يناير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ميار الببلاوي فيديو لها عقب عودتها لمصر وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاءت"الببلاوي" لمص عقب تعرضها لوعكة صحية ومكوثها في أحد المستشفيات، وظهرت في الفيديو أثناء سجودها تعبيرا منها عن فرحة عودتها إلى مصر.

وعلقت على الفيديو قائله: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك انا في بلدي".

وكان نجل الفنانة ميار الببلاوي قد كشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدته قائلا: "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

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