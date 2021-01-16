أمن الدقهلية يتوصل لهوية شاب معاق جسديا عثر عليه هيكل عظمي خلف المقابر

السبت 16/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تعرف ذوى أحد المتغيبين منذ عام 2017 ويدعي احمد محمد الزينى 30 سنه عامل ومقيم المطرية من ذوى الإحتياجات الخاصة والمبلغ بغيابه فى واقعة المحضر 482 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة المطرية على رفاته من ملابسه بعد العثور عليها داخل مصنع قديم مهجور بمدينه المطرية فى محافظة الدقهلية.

وكان أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية قد عثرو على «رفات شاب» عبارة عن هيكل عظمي لجثة فى حالة تحلل وسط مصنع مهجور خلف مقابر المدينة، بها ملابس قديمة. 

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود من الأهالي يفيد العثور علي جثة عبارة عن هيكل عظمي متحلل وسط مصنع مهجور منذ ما يقار الثلاث اعوام خلف مقابر المدينة.

وعلي الفور انتقل إلي مكان الواقعة مأمور المركز وضباط فرع البحث الجنائي، ومباحث المركز، إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود «رفات جثة » جثة لشخص يرتدي ملابس شتوية «بلوفر وبنطلون » وفي تحلل تام، وعبارة عن هيكل عظمي داخل مصنع مهجور منذ ما يقرب من 3 عقود، وأن الجثة مر علي وجودها بهذا المكان نحو 3 سنوات.

وبالمعاينة تبين أن هذه الرفات في مكاتها منذ عدة سنوات، ونظرا لأن المكان الموجود فيها مهجور منذ عقود لم يراه أحد في هذا المكان، ولم يظهر وجود شبهة جنائية من عدمه، إلا أن الملابس تدل علي أنها لشاب.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الرفات إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وعما إذا كانت الوفاة بسبب وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكثفت مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلي معرفة هوية الشخص المتوفي والبحث في بلاغات التغيب بنفس مواصفات الملابس التي عثر عليها من رفات الجثة.

وأكد شهود العيان أن الرفات جري العثور عليها في مصنع مهجور ولم يدخل إلي هذا المكان أحد منذ عقود، وأنهم فوجئوا بوجود هيكل عظمي كامل مغطي بالملابس ولا يوجد معه أو بجواره أي شئ يدل علي شخصيته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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