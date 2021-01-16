الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة لتجارة وصناعة الذهب مشروع طموح جدا

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب طموح جدا، ويتعدى نطاق المحلية إلى النطاق الإقليمي، ويأتي في إطار استراتيجية إنشاء مدن متخصصة في عدد من الصناعات مثل الروبيكي.



واوضح "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول مخطط إنشاء المدينة، كاشفا أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع نطاق المدينة بحيث لا يقل عن 150 فدان.



وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تكون المدينة قريبة من المحاور المرورية الجديدة لتيسير الوصول إليها، كما وجه بأن تكون المدينة متكاملة بحيث يكون بها معارض، ومصانع، وورش، وخدمات فندقية للزائرين، مع توفير كافة مستلزمات الإنتاج للصناعة.

