خبير تكنولوجيا المعلومات: تراجع واتساب عن سياسيته الخصوصية حتى مايو لا يعني عدم تطبيقها

السبت 16/يناير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن واتساب تراجع عن تطبيق سياسيته الخصوصية الجديدة حتى مايو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يعني أن واتساب سيتراجع عن تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة.

وأضاف "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن منذ شراء "فيس بوك" لتطبيق الواتساب وهو يقوم بمشاركة نوع معين من بيانات الواتساب مع الفيس بوك والمتعلق بالإعلانات.

وأشار إلى أن ربط البيانات الخاصة بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي هو خطأ كبير، مناشدًا المستخدمين بضرورة عدم إتاحة أي بيانات متعلقة بطبيعة عمله خاصة إذا كانت جهة أمنية لها طبيعة خاصة أو مشاركة البيانات الخاصة بعمله أو معاملاته المالية.

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