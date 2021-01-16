بدء مبادرة أسبوع النظافة والانضباط في حي عين شمس

السبت 16/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
اطلق اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، مباردة "أسبوع النظافة والانضباط" بالتنسيق مع عضوي مجلس النواب صفوت النجار ومحمد الكومي، بهدف الحفاظ على المظهر العام للشوارع.



أوضح رئيس حي عين شمس، أن المبادرة بدأت اليوم السبت، بالتنسيق مع رئيس فرع هيئة النظافة ووحدة الرصد، لافتا إلى شن حملة نظافة موسعة، اليوم السبت.


شملت المبادرة، مناطق حيوية من بينها، (الجراج و6 أكتوبر والعشرين وأحمد عصمت)، وتم كذلك رفع المخلفات والقمامة ورش المطهرات، للحد من انتشار الكورونا، كما تم طلاء الأرصفة.


شارك في المبادرة، شرطة المرافق بالحي، لفرض الانضباط بالشارع والتخلص من جميع المظاهر السلبيه بالشوارع والحفاظ على المظهر العام بالمنطقة.

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