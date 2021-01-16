رسميا.. سموحة يضم نجم الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 07:30 م
الزمالك
الزمالك
إسلام عودة
أعلن نادى سموحة انضمام مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم . 

وكتب المهندس  فرج عامر رئيس نادى سموحه على صفحتة الشخصية معلنا انضمام صانع ألعاب الزمالك لفريقه. 

وكان سموحة يعانى من عدم وجود طانع ألعاب منذ عودة ناصر ماهر للأهلي. 

ويلتقى فريق سموحة غداً مع الإنتاج الحربى فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة على ستاد السلام.
 
ويحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدوري .

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