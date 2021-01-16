أول صورة من عقد قران الموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى

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حرص الفنان تامر حسين، على تهنئة الموزع الموسيقى نادر حمدى، بمناسبة عقد قرانه مساء اليوم السبت على المنتجة سارة حسنى، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في أجواء مبهجة.



حيث نشر "حسن" صورة لهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".



من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.



