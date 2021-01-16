خبيرة تغذية: هذا سبب الشخير أثناء النوم

السبت 16/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشخير الحميد سببه وجود خلايا دهنية، وفي حال التخلص من السمنة ينام الشخص بشكل طبيعي بدون شخير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز" ببرنامج ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن خفض الوزن يساعد على النوم بدون تقطع، والقضاء على حالة النهجان التي تظهر عند أقل مجهود أو الطلوع على السلم.

ولفتت إلى أن تناول الطعام لمدة طويلة يؤدي إلى اتساع حجم المعدة، مما يزيد من الشعور بالجوع مع تناول الطعام المناسب.

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