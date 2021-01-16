داعية: الصحبة من أجل المنفعة ليست صداقة على الإطلاق

السبت 16/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمود الهواري، الباحث بالأزهر الشريف، إن الرسول قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل"، لأن من يصاحب شخص يتأثر به في الكثير من الصفات والأشياء، وتم وصف الصفات والأخلاق بالدين، لأن الدين هو أغلى ما يمتلكه الشخص، معقبًا: "اللي هيضرك بدينك، ممكن يضرك في اخلاقك او أفكارك".

وتابع "الهواري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "ح-لو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك صداقة بين سيدنا أبو بكر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصداقة معروفة ومشهورة جدًا، وهذه الصداقة لا تنفي الصداقة بين النبي والكثير من الصحابة رضي الله عنهم.

وأضاف أن الشخص عليه ان يبحث عن صديق يقربه من الله عز وجل، ويدفعه إلى الإمام، ولا يبحث عن صديق من أجل تحقيق مصلحة او منفعة ما، لأن الصحبة من أجل المنفعة ليس صداقة على الإطلاق.


أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض