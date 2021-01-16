داعية: الصحبة من أجل المنفعة ليست صداقة على الإطلاق

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قال الدكتور محمود الهواري، الباحث بالأزهر الشريف، إن الرسول قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل"، لأن من يصاحب شخص يتأثر به في الكثير من الصفات والأشياء، وتم وصف الصفات والأخلاق بالدين، لأن الدين هو أغلى ما يمتلكه الشخص، معقبًا: "اللي هيضرك بدينك، ممكن يضرك في اخلاقك او أفكارك".



وتابع "الهواري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "ح-لو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك صداقة بين سيدنا أبو بكر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصداقة معروفة ومشهورة جدًا، وهذه الصداقة لا تنفي الصداقة بين النبي والكثير من الصحابة رضي الله عنهم.



وأضاف أن الشخص عليه ان يبحث عن صديق يقربه من الله عز وجل، ويدفعه إلى الإمام، ولا يبحث عن صديق من أجل تحقيق مصلحة او منفعة ما، لأن الصحبة من أجل المنفعة ليس صداقة على الإطلاق.





