داعية: الصداقة لا تقل أهمية عن قيمة الأبوة والأخوة

السبت 16/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمود الهواري، الباحث بالأزهر الشريف، إن الصداقة لا تقل أهمية عن قيمة الأبوة والأخوة وقيمة العلاقة مع الأقارب، لافتَا إلى أن الصداقة علاقة اجتماعية قوية جدًا لا يستطيع أحد أن يستغنى عنها.

وتابع "الهواري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "ح-لو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن كلمة صديق ذكرت مرتين في القران الكريم، وهذا واضح في قوله تعالي:" فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيق حَمِيم"، مشيرًا إلى أن البعض لا يفهم معنى الصداقة التي ذكرت في ا لقران الكريم.

ولفت إلى أن هناك جملة كبيرة من الصفات يجب أن تطلق على الشخص، لكي يوصف بأنه صديق، خاصة ان الصديق عينه على صاحبه، ويعمل على إصلاح عيوب صديقة، معقبة: "الصديق اللي مع أول خلاف ينسى أي شيء، ليس صديق، ولكنه صاحب من اجل المصلحة".

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