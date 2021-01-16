خبيرة تغذية تحذر من ممارسة الرياضة لخفض الوزن فقط

السبت 16/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن لا يجب أن يكون بسبب الاستعداد لمناسبة معينة، ولكن يجب أن يكون من اجل الاستمرار في وزن مناسب، لافتة إلى ان النظام الغذائي الجيد يجب أن يكون أسلوب حياة.

وتابعت" حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "ح-لو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشخص الذي يلعب رياضة من أجل أن يخفض وزنه فقط، لا يجب أن يستمر في ممارسة الرياضة، لأنه حال الوصول إلى وزن مناسب سيتوقف عن ممارسة الرياضة، مما يزيد من نسبة الدهون، معقبة:" الرياضة لازم تكون أسلوب حياة".

وأشارت إلى أن أي مريض سمنة ليس لديه حالة رضا كاملة عن نفسه، معقبة:" يا جماعة بلاش الأكل يتحكم فينا،للحفاظ على الصحة النفسية قبل الجسدية، لازم نبتعد عن السمنة".

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