خبيرة تغذية تحذر من السهر: يزيد من الكورتيزون والقلق

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قالت نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من كبار السن استطاعوا خفض وزنهم بصورة كبيرة، ولكن هذا الامر تحقق من خلال وجود الإرادة، معقبة:" اللي عايز يخس لازم يكون عنده إرادة، وياخد قرار بخفض الوزن، مفيش حاجة اسمها مش قادر أخس".



وتابعت" حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "ح-لو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن خفض الوزن أمر ممكن من خلال شرب الكثير من الماء، ومضغ الاكل بصورة كبيرة، لأن عدم مضغ الاكل يؤدي إلى الإصابة بالامساك وبالتالي ثبات الوزن، والابتعاد عن المياه الغازية، والنوم بشكل جيد حتى تعمل الهرمونات بشكل جيد.



ولفتت إلى ان السهر بصورة كبيرة، يزيد من افراز هرمون الكورتيزون وهرمون القلق، مما يزيد من الشعور بالجوع، مشددة على ضرورة النوم بشكل جيد جدًا.



