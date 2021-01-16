باحث سياسي: قرار إدراج الولايات المتحدة «حسم» على قوائم الإرهاب تأخر بسبب تركيا

السبت 16/يناير/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي، إن قرار الخارجية الأمريكية بإدراج منظمة حسم جماعة إرهابية ليس جديدا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "إدراج حسم من قبل الولايات المتحدة ضمن التنظيمات الإرهابية بدأ منذ 2018، لكن تم تأجيله بسبب رغبة وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي جمعته علاقات قوية مع تركيا".

وأوضح أنه ليس ضروريا تصديق الكونجرس على قرار الخارجية الأمريكية بإدارج حسم على قوائم الإرهاب، نافيا ما يتردد حول احتمالية سقوط الولايات المتحدة كما يردد البعض.

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