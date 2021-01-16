رولا سعد تحتفل بتكريمها كأفضل مطربة من مهرجان أوسكار العرب لعام 2020

السبت 16/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفلت الفنانة اللينانية رولا سعد لتكريمها كأفضل مطربة لعام 2020 من مهرجان أوسكار العرب.

ونشرت رولا منذ قليل صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ووجهت الشكر لمتابعيها : شكراً القائمين على مهرجان أوسكار العرب على تكريمي كأفضل عمل غنائي عام 2020 والذي أقيم أمس بالقاهرة وبرعاية وزارة الثقافة الليبية ، شكراً وبشكر الفانز والمحبيين يللي دعموني.

يشار أن الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديد "لاغيني تلاقيني" من كلمات ​أسامة مصطفى​، وألحان ​محمد يحيى​، وتوزيع أحمد مجدي، وصوّرت الأغنية في سوريا من إخراج زياد خوري.

وتقول كلمات أغنية "لاغيني تلاقيني: لاغيني تلاقيني تاخد بالحب عيني انما تلعب بديلك تقفل بينك و بيني اسأل عن الجدعنه و الرقة والسلطنة الحته دي بتاعتي انا هاتدوق .. وهاتجيني انا ملكة في الجمال تتاقل بالدلال خليك سبع الرجال و اعى تدمعلي عيني".

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