مختار نوح: بايدن لن يكون رئيسًا لأمريكا

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قال مختار نوح، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جرائم يحيى موسى، الذي قتل النائب العام، وصلت للقمر، وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، حتى تضعه اليوم في قوائم الإرهاب.



وأعرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن استغرابه من قرار أمريكا بوضع الإرهابي يحيى موسى في قوائم الإرهاب.



وأردف: "لو أمريكا جادة في كلامها بوضع حركة حسم على قوائم الإرهاب، فإنه سيتم القبض على أي إرهابي من عناصر حسم "يدخل الولايات المتحدة.



وأكد أن بايدن لن يكون رئيسا لأمريكا ولن يكون هناك حفلًا لتنصيبه في موعده المحدد له خلال الأيام المقبلة، كما أن أمريكا لن تنعم بالاستقرار في الفترة المقبلة كما أنها ستترك الساحة للصين في غضون سنوات.



ولفت مختار نوح، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن أمريكا تمول إيران بملايين الدولارات، حين أن الظاهر هو وجود خلافات وعداء بين الطرفين.

