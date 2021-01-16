أحلام تتغزل في أناقة نجوى كرم.. ماذا قالت؟

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أعربت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن إعجابها الشديد بإطلالة الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ في حفلها بدبي والتي ارتدت من خلاله فستاناً أزرقاً معبرة عن إعجابها بإطلالتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت أحلام: "حبيت اللون الازرق وقلوب من ابوظبي الى دبي ل شمس الاغنيه نجوى كرم".



وكانت أغنية "زايد مجدها" لـ نجوى قد حققت بعد طرحها مؤخراً رواجاً واسعاً لدى المواطنين في الإمارات، كما لاقت الأغنية إعجاب الكثير من السياسيين والوجوه المعروفة، وفور إطلاق الأغنية بدأ الإعلام الإماراتي في عرضها على العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية الإماراتية والقنوات الرسمية، منها قنوات أبو ظبي، دبي، سما دبي، الظفرة والفجيرة، ‏وغيرها.



يذكر أن أحلام استرجعت ذكرياتها مع جمهورها من خلال بوستر ألبومها عام 2006 قائلة: ‏يقولون الثقل صنعه وانا اقول الثقل بعدين ..انا مافيني اتحمل انا حقي ابيه الحين ابيه حاضر بحاضر ولاني منتظر باكر انا يومه جرح قلبي صبرت وقلت ارد الدين.