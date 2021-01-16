جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت

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نظمت جامعة الفيوم، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورة رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة الفيوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية دورة تدريبية Online Meeting على Microsoft Teams وذلك حول موضوعين هما: Overview Office 365 وMicrosoft Teams Deep Drive.



وقد حاضر في الندوة خبراء لأنظمة الفصول الحديثة لشركة مايكروسوفت بقطاع الشرق الأوسط، إضافة إلى مسؤول التدريب باستخدام أدوات مايكروسوفت.



هذا وقد شارك في الدورة التدريبية ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة وتم التفاعل بينهم وبين المدربين وتم مناقشة أحدث منصات التعلم عن بعد وبرنامج Microsoft Teams لإدارة التعلم الإلكتروني وآليات إلقاء محاضرات تفاعلية وعقد امتحانات Online وكيفية رفع المحتوى على المنصات التعليمية المختلفة.

