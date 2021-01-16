جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت

السبت 16/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
ريهام على




نظمت جامعة الفيوم، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورة رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة الفيوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية دورة تدريبية Online Meeting على Microsoft Teams وذلك حول موضوعين هما: Overview Office 365 وMicrosoft Teams Deep Drive.

وقد حاضر في الندوة خبراء لأنظمة الفصول الحديثة لشركة مايكروسوفت بقطاع الشرق الأوسط، إضافة إلى مسؤول التدريب باستخدام أدوات مايكروسوفت.

هذا وقد شارك في الدورة التدريبية ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة وتم التفاعل بينهم وبين المدربين وتم مناقشة أحدث منصات التعلم عن بعد وبرنامج Microsoft Teams لإدارة التعلم الإلكتروني وآليات إلقاء محاضرات تفاعلية وعقد امتحانات Online وكيفية رفع المحتوى على المنصات التعليمية المختلفة.
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت
جامعة الفيوم: ٢٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يشاركون في الدورة التدريبية لشركة مايكروسوفت

أخبار تهمك

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض