رئيس اتحاد العمال: شركة الحديد والصلب توفر الأكسجين للدولة.. ومستحقات الغاز والكهرباء سبب المديونيات

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كشف المهندس خالد الفقي، رئيس الاتحاد العام للعمال، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تفاصيل أزمة شركة الحديد والصلب بعد قرار تصفيتها.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الشركة طرحت رؤية مستقبلية أكدت الوصول إلى نقطة التعادل بعدم تحقيق خسارة أو مسكب"، مشيرا إلى أن عدم تسديد مستحقات الكهرباء والغاز وراء مديونية الشركة.



وأضاف "إدارة شركة الحديد والصلب الجديدة قدمت إصلاحات على مدار الشهور الثلاثة الماضية ووفرت رواتب الموظفين رغم الإمكانيات المتردية"، مشيرا إلى أن الإدارات المتعاقبة وراء أزمة الحديد والصلب.



وأوضح أن شركة الحديد والصلب لم تحقق أرباح منذ إنشائها عام 1952، كونها تدعم الدولة، معلقا: "الشركة لا تصنع حديد تسليح".



وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تصدر منتجاتها حتى فترة قريبة، لافتا إلى أن اللجنة التي اتخذت قرار تصفية الشركة لم تزورها لتفقد الوضع على الطبيعة.



وأضاف"شركة الحديد والصلب تورد أنابيب الأكسجين للدولة في ظل أزمة كورونا، حيث يصل عدد عمالها إلى ما يقرب من 6 آلاف و500 عامل".



وأشار رئيس الاتحاد العام للعمال، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أن اتحاد العمال يستهدف إيقاف قرار التصفية.

