نائبة: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

السبت 16/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن العصر الذي نعيش فيه المرأة هو عصر ذهبي، وبدأنا في هذا العصر منذ عام 2014، حيث أن تمثيل المرأة وصل إلى 15% بنص دستوري.

وأضافت النائبة نجلاء باخوم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية سكاى نيوز عربية، أن مشهد رئاسة النائبة فريدة الشوباشي ومعها عضوين من الشباب وهذا المشهد يدل على الرؤية المصرية في تأييد دور المرأة والشباب.

وأوضحت أن الدور الذي نص عليه الدستور هو دور تشريعي لسن القوانين، ورقابي لأداء الحكومة، وإقرار الخطط التنموية والموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك مشكلة هي ضعف الأداء الحكومي لبعض الموظفين في تقديم الخدمات للمواطن، حيث أن عضو مجلس النواب يحاول بقدر الإمكان تعويض غياب المجالس المحلية في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن أهم قضايا المرأة هما محو الأمية والتسرب من التعليم، وأيضًا قضية الزيادة السكانية خاصة أنها حائط السد لأي تنمية بعد ذلك.

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