فارس كرم يهاجم أحد الأشخاص برسالة غامضة.. فمن قصد؟

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صدم النجم اللبناني فارس كرم محبيه بعدما شن هجوما لاذعا على أحد الأشخاص دون ذكر اسمه، حيث قال إنه مندهش من أن كل شخص يجري لقاح كورونا، يسرع ويتباهى بما فعله عبر “السوشيال ميديا”.



وقال فارس مستنكرا: “بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد كورونا، بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه عالسوشيل ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات“.



هذه الرسالة فتحت باب التساؤلات في ذهن جمهوره، وباتوا مندهشين لماذا قال ذلك ولمن يوجه هذا الحديث.



يذكر أن فارس كرم كان قد أكد سابقا أن أغاني ألبومه الجديد جاهزة للطرح، لكنه يمتنع عن إصدارها بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.