رئيس حزب "المصريين": السيسي وضع حجر الأساس لنهوض القارة الإفريقية

السبت 16/يناير/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لجهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع يناير الجاري.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن مصر عادت لريادتها مجددًا للقارة واكتساب ثقة أشقائها الأفارقة، مشيرًا إلى الدور الكبير والإنجازات المتعددة التي حققها الرئيس السيسي من أجل القارة السمراء.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل القارة السمراء في بؤرة الاهتمام العالمي من خلال المؤتمرات والمنتديات الإفريقية العالمية التي عقدها الرئيس السيسي بمختلف دول وقارات العالم، علاوة على حمل هموم وآمال وأحلام دول القارة الإفريقية أمام المنظمة الأممية من خلال الخطابات التاريخية السنوية التى يلقيها الرئيس السيسي أمام منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن مصر استعادت مكانتها في أفريقيا بعد غياب عن القارة السمراء عقب تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال التبادل بين 88 دولة إفريقية، والاجتماع لأكثر من 152 مرة، وخلق رأي عام داخل مصر تجاه إفريقيا، التي أصبحت الأقرب لها، إضافة إلى خلق دوائر انتماء سياسية، وثقافية، واقتصادية، ودينية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتمتع حاليًا بشعبية كبيرة في دول إفريقيا، فضلًا عن أن جميع المؤسسات والدول والشعوب داخل القارة السمراء يسعدها العمل والمساندة لجهود الرئيس السيسي لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية، موضحًا أن الرئيس السيسي بذل مجهودات جبارة لدعم العلاقات مع الدول الإفريقية وتحقيق الاندماج بين دول القارة، وهي الجهود التي توجت بتولي مصر قيادة الاتحاد.

وأكد أن الرئيس السيسي استرجع الدور الزعامي لمصر في إفريقيا بعد فترة غياب طويلة، موضحًا أن الفترة الزمنية التي عدنا فيها لإفريقيا تُعد إنجازًا بكل المقاييس، لافتًا إلى أن التوجه الذي يقوم به الرئيس السيسي الآن بشأن إفريقيا بمثابة دبلوماسية رئاسية، ومصر حريصة على التواجد بكافة المحافل الإفريقية.

وأوضح أن الرئيس السيسي اكتسب شعبية جارفة على مستوى الشعوب الإفريقية، فكل شعوب القارة أصبحت تعرفه، مشيرًا إلى أن السيسي اكتسب ثقة القادة والزعماء الأفارقة وشعوبهم لأنهم كانوا يبحثون عن قائد يتحدث باسمهم، فكان السيسي دائما يتحدث باسم القارة حتى قبل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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