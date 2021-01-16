المؤلفين والملحنين تؤكد حق محمد منير في تقديم أغنية "فينك يا حبيبى"

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حذف "كليب" فينك يا حبيبي" لـ المطرب محمد منير من على قناته الرسمية بموقع "يويتوب" وذلك بسبب امتلاك حقوقها لشركة صوت الدلتا، بعدما قامت إحدى الشركات المتخصصة في الديچيتال بإعادة تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بالكلمات نفسها واللحن نفسه، دون الرجوع للمالك الأصلي "صوت الدلتا" أو حتى الرجوع لملحن ومؤلف الأغنية الأصلية.



وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانًا صحفيًا أكدت فيه: لم تتسلم الجمعية أي شكوى من جانب الكينج محمد منير أو قنوات تفيد بحذف الأغنية أو وقف بثها، ووضح البيان أن "صوت الدلتا" تمتلك فقط حقوق التسجيل بصوت المطرب الأصلي، ولكن المنوط بالموافقة ومنح تصاريح لأي جهة إنتاجية أو مطرب هما المؤلف والملحن فقط أو من ينوب عنهما.



كما أكد البيان أن: الشركة المنتجة تمتلك حقوق "فينك يا حبيبي" بصوت بحر أبوجريشة فقط، ومسؤولي «قنوات» حصلوا على موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح باستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.





