كلمة البابا تواضروس عقب تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري

السبت 16/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة، اليوم، عقب تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وقال قداسة البابا في كلمته: كل سنة وحضراتكم طيبين وفرحانين في هذا اليوم بتدشين هذه الكاتدرائية الكبيرة وتدشين مذابحها، المذبح الأوسط على اسم العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندري والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة والقديس تادرس تلميذه، بجوار تدشين حامل الأيقونات والمعمودية.

تابع البابا: والتدشين هو يوم شهادة ميلاد الكنيسة أخذت الاسم الرسمي بحضور كل الآباء وباستخدام زيت الميرون المقدس، صلوات التدشين تكون على ثلاثة أجزاء وكلها مأخوذة من صلوات تدشين هيكل سليمان.


مضيفا: وفي التدشين نمر بثلاث مراحل من خلال مردات الشعب: مرد الشعب "كيرياليسون" أي يا رب ارحم ونرشم المذبح بعلامة الصليب ونذكر الفوائد التي يقدمها لنا المذبح (الاهتمام بالخيرات الأبدية، يرفع عنا الأفكار الجاهلة الغبية، وهو يقدس سائر الحواس) ومرد الشعب "آمين" أي استجب يا رب،.نصب زيت الميرون على المذبح مع الرشومات الثلاث "الآب والابن والروح القدس" ومرد الشعب "هلليلويا" أي التهليل لله والفرح.

أختتم: إن المكان هنا كبير وعظيم، يعيش الأنبا باخوميوس ويعمر ومعه نيافة الأنبا إيساك والآباء الرهبان وكل الأحباء الذين شاركوا في إنتاج هذه الكاتدرائية الكبيرة العظيمة وهذا أمر مفرح لنا جميعًا، تعيش يا أنبا باخوميوس وتعمر وتقوم بأعمال عظيمة بهذه الصورة رغم بعد المكان وصعوبة نقل مواد البناء لكن لا يوجد عند الله مستحيل، نشكر الله على هذه النعم الكثيرة، ويشترك معي كل الآباء الأساقفة الحضور وكل الآباء الكهنة والآباء الرهبان بالدير وكل الأراخنة وكل الأخوات الموجودات معنا، نشكر ربنا ونعظم مجده على النعم الكثيرة التي يعطيها لنا كل يوم سواءًا في الكنائس أو الإيبارشيات أو البراري كل سنة وأنتم طيبين ودايمًا فرحانين.

أخبار تهمك

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ نصف ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض