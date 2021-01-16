"ميادين ومحطات مترو".. القوات المسلحة تشارك في أعمال التطهير لمواجهة كورونا



وأوضح الفيديو، أن الإدارات التخصصية فالقوات المسلحة قامت بأعمال التطهير لمجمع مواقف السلام النموذجي، والذي يتردد عليه 300 ألف مواطن يوميا، كما تم تعقيم محطتي مترو الهايكستب وعدلي منصور وما تحتويانه من وجهات وشبابيك حجز التذاكر، واماكن انتظار.



وأضاف أنه تم تطهير موقفي عبود والمظلات، حيث تم استخخدام مواد مطهرة تم مراعاة كافة الاشتراطات الصحية بها.



عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد جهود القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة.