إثارة الجدل حول عدم انتهاء المسلسل الاسباني "la casa de papel" بالموسم الخامس

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آثار أبطال المسلسل الإسباني "la casa de papel" الجدل حول انتهاء مواسم المسلسل وذلك عقب بث مباشر لأحد أبطال العمل والذي تعجب من خلاله أن الموسم الخامس هو آخر مواسم المسلسل.



وقال الفنان سواريز والذي جسد دور شرير في المسلسل " لا أعلم، أعلم أنها نهاية السرقة. هذا ما قيل لجميع الممثلين رسميًا. "تنتهي السرقة"، لكني لا أعرف ما إذا كان الفيلم سيستمر لاحقًاط.



وما قاله يتناقض مع ما قالته الفنان jaime lorento، عن انتهاء الموسم: "هذا العام يقترب من إغلاق المواسم، كثير جدًا"، كما كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "لا كاسا دي بابل يمكن ان يكون لديه المزيد من المواسم".