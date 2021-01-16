عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.

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