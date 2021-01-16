بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

السبت 16/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف


يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وخاصة الجماهير المصرية انطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

ويشارك النادي الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز عليه 2-1 في نهائي القرن الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي أمس الجمعة، انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي عن المشاركة في مونديال الأندية بسبب اجراءات الحجر الصحي التي تتبعها دولة نيوزلندا لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تمنع الفريق من السفر إلى قطر للمشاركة بالبطولة.

وأكد الفيفا في بيانه أنه سيتم إقامة منافسات البطولة العالمية بمشاركة 6 أندية هم:

- بايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)
- أولسان هيونداي الكوري (بطل آسيا)
- تيجريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف)
- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)
- الدحيل القطري (ممثل الدولة المستضيفة)
- بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد).

وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لنسخة عام 2021، في أواخر يناير المقبل، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وأكد الفيفا أن نادي الدحيل القطري سوف يبدأ البطولة من الدور الثاني مباشرة بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، على أن تقام قرعة المونديال يوم 19 يناير الجاري في مدينة "زيورخ" السويسرية.

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