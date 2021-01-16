22 لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج غداً

السبت 16/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى المؤجلة من الجولة السادسة والمقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غداً على ستاد السلام . 

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدرى ، محمد عبد المنعم ، أحمد جمال ، أطهر الطاهر ، أحمد حمص ، محمود حليمو ، على غزال ، محمد كناريا ، أحمد عبد القادر ، عمر ميرا ، شريف رضا ، عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو ، محمد نادى ، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى ، حسام حسن ، محمد طلعت . 

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط .

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