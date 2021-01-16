مركز شباب الحمام يهزم برج العرب في القسم الثالث

Advertisements





كتب أحمد تيتو



نجح مركز شباب الحمام في تحقيق فوز مهم علي مركز شباب برج العرب بهدفين نظيفين أحرزهم حازم السيد مدافع الفريق في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.



ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الرابعة من 3 مباريات ، ويستمر شباب برج العرب في قاع الجدول بدون نقاط.



وفي إطار نفس الجولة وعلي ملعب المدينة الشبابية يلتقي غدا فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فريق الشرطة صاحب المركز الثامن بدون رصيد.



وتأجلت مباراتي المصري السلوم وشباب الضبعة ، و مطروح وهلال الضبعة بسبب مشاركة فريقي المصري السلوم والهلال في التمهيدي الثاني لكأس مصر



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الزهور 7 نقاط

2- المصري السلوم 7 نقاط

3- الهلال 7 نقاط

4- الحرية 6 نقاط

5- شباب الضبعة 4نقاط

6- م. شباب الحمام 4 نقاط

7- مطروح نقطة وحيدة

8-الشرطة بلا نقاط

9- م.شباب برج العرب بلانقاط