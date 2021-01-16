فوز الواسطى وسنورس وسينزو في جولة ساخنة بالقسم الثالث

السبت 16/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
انطلقت اليوم منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .


وشهدت مباريات الجولة إثارة كبرى خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق ، حيث سقط مطرطارس فى فخ الخسارة بملعبه امام طامية بنتيجة 0/2 .

ونجح مركز شباب سنورس فى الفوز على ضيفه مركز شباب الفيوم بثنائية نظيفة .

وتعادل اهناسيا بملعبه امام ضيفه عاملين غارب سلبيا .

فيما حقق ببا الرياضى فوزا هاما خارج أرضه على راس غارب بهدف نظيف .

وسقط اطسا فى فخ الخسارة بملعبه أمام سينزو بنتيجة 1/2 .

ونجح الواسطى فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة بنتيجة 1/2 .

فيما لم يلعب مركز شباب ابشواى اى مباريات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 -سينزو 14

2 - مطرطارس 13 نقطة .

3 - طامية 11 نقطة .

4 - ابو كساة 10 نقاط .

5 -الواسطى 10 نقاط .

6 - ابشواى 9 نقاط .

7 - سنورس 8 نقاط .

8 - عاملين غارب 6 نقاط .

9 - ببا 6 نقاط

10 - اهناسيا 5 نقاط .

11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .

12 - اطسا نقطتين .

13 - راس غارب صفر نقاط .

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