فوز الواسطى وسنورس وسينزو في جولة ساخنة بالقسم الثالث







وشهدت مباريات الجولة إثارة كبرى خاصة فى ظل المنافسة بين جميع الفرق ، حيث سقط مطرطارس فى فخ الخسارة بملعبه امام طامية بنتيجة 0/2 .



ونجح مركز شباب سنورس فى الفوز على ضيفه مركز شباب الفيوم بثنائية نظيفة .



وتعادل اهناسيا بملعبه امام ضيفه عاملين غارب سلبيا .



فيما حقق ببا الرياضى فوزا هاما خارج أرضه على راس غارب بهدف نظيف .



وسقط اطسا فى فخ الخسارة بملعبه أمام سينزو بنتيجة 1/2 .



ونجح الواسطى فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة بنتيجة 1/2 .



فيما لم يلعب مركز شباب ابشواى اى مباريات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 -سينزو 14



2 - مطرطارس 13 نقطة .



3 - طامية 11 نقطة .



4 - ابو كساة 10 نقاط .



5 -الواسطى 10 نقاط .



6 - ابشواى 9 نقاط .



7 - سنورس 8 نقاط .



8 - عاملين غارب 6 نقاط .



9 - ببا 6 نقاط



10 - اهناسيا 5 نقاط .



11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .



12 - اطسا نقطتين .



13 - راس غارب صفر نقاط .

انطلقت اليوم منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .