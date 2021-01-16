فوز بنها والمرج والغابة وتعادل العبور والبلاستيك بالقسم الثالث

السبت 16/يناير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


رأفت أمين

أسفرت نتائج الجولة التاسعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق بنها على مضيفه فريق قليوب بهدف نظيف سجله
محمد مصطفى من ضربه جزاء في الشوط الثاني.

وحقق فريق المرج فوزاً مهماً على فريق اتحاد الشرطة بهدف نظيف سجله مصطفى عبد الرحمن تيفا في الشوط الأول.

وحقق فريق اسكو ألفوز على فريق طوخ بهدف نظيف
بينما حقق فريق الغابه فوزاً كبيراً على فريق ألماظة برباعية نظيفة.

وتعادل فريق العبور مع فريق البلاستيك بدون أهداف.

وتم تأجيل 3 مباريات لاشتراك الفرق في مسابقة كأس مصر وهي الشمس مع ايروسبورت، والاميرية مع بهتيم
ومصر للتأمين مع سراى القبه.

ترتيب المجموعة

1 -بنها17 نقطة
2 -اسكو16 نقطة
3-الغابة15 نقطة
4- البلاستيك 14 نقطة
5- التامين 12 نقطة
6 - العبور12 نقطة
7 - المرج 12 نقطة
8- الشرطة 10 نقاط
9 -الماظة10 نقاط
10-الشمس9 نقاط
11- طوخ9 نقاط
12-بهتيم7 نقاط
13 - الأميرية 7 نقاط
14 - ايروسبورت 6 نقاط
15 - سراي القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطة وحيدة

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