كورونا يبعد روبياليس عن حضور نهائي كأس السوبر الإسباني

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 م
روبياليس
روبياليس
وكالات
قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن حضور الرئيس لويس روبياليس لنهائي كأس السوبر للسيدات اليوم السبت، وللرجال غداً الأحد، بات صعبا لتعليق جدول أعماله، للخضوع للحجر الصحي الاحترازي، عقب ثبوت إصابة أحد موظفي الاتحاد بفيروس كورونا المستجد.

أوضح الاتحاد في بيان: "الرئيس والموظفون الأكثر قرباً من الشخص المصاب خضعوا لاختبارات جاءت نتيجتها سلبية، ولكن بالنظر للأوضاع الحالية التي يجب توخي فيها الحذر، وباتباع البروتوكولات، سيخضع الرئيس والموظفون المقربون من الحالة للحجر الصحي خلال الأيام المقبلة".

وبناء عليه ستتولى نائبة رئيس الاتحاد ألفيرا أندريس مسؤولية تسليم الكأس في نهائي كأس السوبر للرجال بين برشلونة وأثلتيك بلباو، على أن يقوم نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية، رافائيل ديل أمو، بتسليم الكأس في نهائي السيدات بين ليفانتي وأتلتيكو مدريد.

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