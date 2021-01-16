نتائج الجولة السادسة للمجموعة الاولي بدوري القسم الثالث

السبت 16/يناير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت قبل قليل مواجهات الجولة السادسة، للمجموعة الاولي بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة اسوان لكرة القدم.

وسافرت نتائجها عن تعادل فريق نادي المدينة المنورة، اماندم نظيره فريق مركز شباب الزهراء بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الاقصر، امام نظيره فريق نادي شبان مسلمين اسنا التي جمعتهما بملعب الاول.

ونجح فريق نادي النصر للتعدين في الفوز علي نظيره فريق نادي وادي النيل، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب الاول.


وحقق فريق نادي التحرير باسوان فوز كبير علي نظيره فريق مركز شباب ادفو بثلاثين نظيفة، التي اقيمت بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل الايجابي نتيجة مباراة نادي الهلال، امام نظيره فريق ابوالريش، والتي احتضنها ملعب نادي الهلال.

واحترمت مباريات الجولة بمباراة نادي قوص، امام فريق نادي الجمهورية بدراو والتي انتهت بفوز فريق نادي قوص لدبثلاثية مقابل هدفين


ترتيبالمجموعة
1_المدينة المنورة 14 نقطة
2_الاقصر 13 نقطة
3_التحرير 13 نقطة
4_التعدين 13 نقطة
5_وادي النيل 9 نقاط
6_نادي قوص 8 نقاط
7_شباب ادفو7 نقاط
8_جمهورية دراو 5 نقاط
9_شبان اسنا 5 نقاط
10_ابو الريش 5 نقاط
11_الزهراء نقطتين
12الهلال نقطتين

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

04:59 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض